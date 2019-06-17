رئيس مدينة "تمى الأمديد" يرافق جثامين عمال حادث بيارة صدقا لحضور الجنازة

ورافق رئيس المدينة، وائل السيد، مدير العلاقات العامة بمجلس المدينة جثماني الأب المتوفى وولده الشاب لحضور الجنازة وتقديم واجب العزاء بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيما تحرك جثمان العامل الثالث للقنطرة شرق الإسماعيلية.

جاء ذلك على خلفية وقوع حادث مأساوي يضم ثلاثة من أسرة واحدة، أب وشابين من أبنائه، وهم: عبد الرحمن فهمى كامل، 51 سنة، "الأب"، ونجله محمود 27 سنة، الذين لقيا حتفهما معا وهما من أشمون بمحافظة المنوفية ، وزميلهما هشام صالح خضر، 24 سنة، مقيم بالقنطرة شرق الإسماعيلية، وأصيب الابن الثانى محمد عبد الرحمن كامل، 25 سنة بالاختناق، وتم نقلهم جميعا لمستشفى تمى الأمديد العام.

وأوضح اللواء خالد المحجوب، أن الحادث وقع نتيجة قيام الأب بمحاولة تسليك البيارة وشفط المياه بعد ارتفاع منسوبها، وهبط إلى داخل البيارة على أعمدة الخشب المنصوبة، لكنها كانت قديمة ومتهالكة؛ الأمر الذي أدى إلى إنهيارها وسقوط الأب في القاع، فسارع الإبن لإنقاذ والده، لكنه نزل برفقة زميله ولم يخرج، فسارع الإبن الثاني "محمد عبد الرحمن" باللحاق بهم لإنقاذهم لكنه أصيب باختناق، وتم نقله معهم لمستشفى تمي الأمديد العام لإجراء الإسعافات الأولية.

وانتقلت مباحث مديرية أمن الدقهلية بقيادة اللواء محمد شرباش، مدير البحث الجنائي لمحل الحادث وتحرر المحضر اللازم، وأحيل مقاول المشروع للتحقيقات.