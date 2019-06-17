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وتقديم واجب العزاء..

رئيس مدينة "تمى الأمديد" يرافق جثامين عمال حادث بيارة صدقا لحضور الجنازة

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:58 م
رئيس مدينة "تمى الأمديد" يرافق جثامين عمال حادث بيارة صدقا لحضور الجنازة اللواء خالد المحجوب رئيس مدينة تمي الأمديد
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن اللواء خالد المحجوب، رئيس مدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ،عن تحرك الجثامين الثلاثة للعمال الذين لقوا حتفهم غرقا في بيارة قرية صدقا، بعد استخراج تصاريح الدفن وتسليمهم لذويهم.

ورافق رئيس المدينة، وائل السيد، مدير العلاقات العامة بمجلس المدينة جثماني الأب المتوفى وولده الشاب لحضور الجنازة وتقديم واجب العزاء بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيما تحرك جثمان العامل الثالث للقنطرة شرق الإسماعيلية.
 
جاء ذلك على خلفية وقوع حادث مأساوي يضم ثلاثة من أسرة واحدة، أب وشابين من أبنائه، وهم: عبد الرحمن فهمى كامل، 51 سنة، "الأب"، ونجله محمود 27 سنة، الذين لقيا حتفهما معا وهما من أشمون بمحافظة المنوفية ، وزميلهما هشام صالح خضر، 24 سنة، مقيم بالقنطرة شرق الإسماعيلية، وأصيب الابن الثانى محمد عبد الرحمن كامل، 25 سنة بالاختناق، وتم نقلهم جميعا لمستشفى تمى الأمديد العام.
 
وأوضح اللواء خالد المحجوب، أن الحادث وقع نتيجة قيام الأب بمحاولة تسليك البيارة وشفط المياه بعد ارتفاع منسوبها، وهبط إلى داخل البيارة على أعمدة الخشب المنصوبة، لكنها كانت قديمة ومتهالكة؛ الأمر الذي أدى إلى إنهيارها وسقوط الأب في القاع، فسارع الإبن لإنقاذ والده، لكنه نزل برفقة زميله ولم يخرج، فسارع الإبن الثاني "محمد عبد الرحمن" باللحاق بهم لإنقاذهم لكنه أصيب باختناق، وتم نقله معهم لمستشفى تمي الأمديد العام لإجراء الإسعافات الأولية.
وانتقلت مباحث مديرية أمن الدقهلية بقيادة اللواء محمد شرباش، مدير البحث الجنائي لمحل الحادث وتحرر المحضر اللازم، وأحيل مقاول المشروع للتحقيقات. 
 
 
 
 
 
 

 


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تمي الأمديد

صدقا

حادث بيارة

اشمون

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