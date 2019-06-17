رئيس مجلس الدولة يجتمع مع "اتحاد أصحاب المعاشات" لبحث تنفيذ حكم العلاوات

كتب أحمد عبد الهادى

اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مع البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد المحامى ، بمقر مجلس الدولة اليوم، للحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات الذي أصدرته الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، والذى تضمن أحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وأكد البدرى فرغلي ، أنه دارت مناقشات مع رئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية للفتوى، بشأن طلب الرأى الذى أرسله رئيس المجلس عن من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وكذا الفتوى المعروضة على الجمعية والتى أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعى لأخذ الرأى القانونى في كيفية تنفيذ آليات الحكم الصادر.

وأضاف بأن رئيس مجلس الدولة وعد بسرعة صدور الفتوى في الأيام القليلة المقبلة، وأنه يعلم تمامًا ما يتكبده أصحاب المعاشات كبار السن من معاناة ومصاعب لمواجهة الحياة، وأن الفتوى التى ستصدر سيرضى عنها الملايين.

وأوضح البدرى فرغلى بأن رئيس الجمعية العمومية أرسل للجهة الإدارية متمثلة في وزارة التضامن عددا من التساؤلات والاستفسارات بشأن موضوع الحكم للرد عليها والإفادة، كما سيتم عرض طلب إبداء الرأى القانونى بشأن موضوع الفتوى في أقرب جلسة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمناقشتها.

ووصف فرغلى استقبال رئيس محلس الدولة بالاستقبال الجيد، قائلًا " شَعرت وكأنني أول مرة أتنفس طبيعى وتعود لى الثقة من جديد للاقتراب من تحقيق العدل المنشود وتخفيف معاناة كبار السن من خلال تنفيذ الحكم".

وأنهى حديثه قائلًا، إنه وقف أمام جميع الأبواب وجميع المسئولين بحثًا عن الحقوق ، وأنه على يقين بأن الملايين لن تُظلم، ووجه رسالة لجميع أصحاب المعاشات " اطمئنوا الفتوى في يد أمينة وهى يد العدالة، وتنظر أمر القضاء المصرى الشامخ رمز العدل والنصر.