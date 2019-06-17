رئيس تاون جاس: توصيل الغاز إلى ٤٠ ألف شقة لأول مرة بمنشية عين حلوان وعزبة زين

كتبت مروة الغول

تابع المهندس ياسر بهنس رئيس شركة تاون جاس توصيل الغاز الطبيعى لنحو 40 ألف وحدة سكنية بمناطق يدخلها الغاز لأول مرة بمنشية عين حلوان وعزبه زين، بالاضافة لمناطق الاستكمال بطرة ومساكن عين حلوان وحلوان البلد وعرب راشد والعزبة القبلية.

والتقى بهنس بمجموعات العمل وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق خطة الشركة، وطالبهم بسرعة تنفيذ الشبكات الارضية والتركيبات للوصول لجميع العملاء بالمنطقة لتلبية احتياجاتهم من توصيل الغاز الطبيعى كوقود بديل.

وشارك فى الجولة بحسب بيان الشركة منذ قليل ، المهندس محمد عبد العال مساعد رئيس الشركة لمتابعة المشروعات والمهندس شريف صبحى مساعد رئيس الشركة للتخطيط.

كما شملت الجولة المرور برفقه المهندس عليوة سند مساعد رئيس الشركة للعمليات على مناطق العمليات وخدمة العملاء بالمعادى ووسط القاهرة لمراجعة اُسلوب التعامل مع طلبات العملاء بالمنطقة وتنفيذهم 93% من المستهدف وطالبهم بالاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الواردة على رقم 129، وحسن التعامل مع المواطنين بمقار خدمة العملاء والعمل على تلبية رغباتهم طبقا اشتراطات الأمن و السلامة.

واختتمت الجولة باجتماع مع رئيس جهاز القاهرة الجديدة بحضور المهندس محمد فتحى مساعد رئيس الشركة للمشروعات الصناعية وخطوط الصلب وممثلى الجهاز لازالة كافه المعوقات لتوصيل ما يقرب من 30 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر بالأندلس والقرنفل ومشروع سكن مصر، بالاضافة لاستكمال تنفيذ خطوط شبكة توزيع الغاز الرئيسية لتغذية مناطق جردينيا وأرض الجمعيات والأندلس.