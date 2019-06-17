رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع "مستشفى 500500" لعلاج الأورام

كتبت ــ هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد "مستشفى 500500".

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد "مستشفى 500500"، وبحث موقف تمويل أعمال الإنشاء، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للمجتمع المدنى، والمتبرعين على إسهاماتهم المهمة فى بناء هذا الصرح الطبى الذى من المقرر أن يقدم خدمة طبية مجانية متميزة لمرضى الأورام فى مصر، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد فى تنفيذه على تبرعات ومساهمات المواطنين ورجال الأعمال، وغيرهم.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مشروع "مستشفى 500 500"، يعتبر من المشروعات المهمة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدنى، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى المجال الصحى.

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من اجتماعات المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الأعمال هو العمل على سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى، وتشغيلها لخدمة مرضى الأورام فى مصر.