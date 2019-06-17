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رئيس الوزراء الروسى: العقوبات لم تقلل من اهتمام المستثمرين الأجانب

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:29 م
رئيس الوزراء الروسى: العقوبات لم تقلل من اهتمام المستثمرين الأجانب دميترى ميدفيديف
أ ش أ

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صرح رئيس الوزراء الروسى، دميترى ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن العقوبات المفروضة على بلاده لم تقلل من اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول الروسية.

وأوضح ميدفيديف - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء تاس الروسية - أن المستثمرين الأجانب مهتمون بشكل فعال بالاستثمار فى الأصول الروسية على الرغم من العقوبات.

وأضاف رئيس الوزراء الروسى: "لقد تم اقتراح إبرام المستثمرين الأجانب صفقات جديدة مع الشركات الروسية للمناقشة خلال الاجتماع الأخير، يشمل ذلك صفقات من داخل (الاتحاد الاقتصادى الأوراسي) والدول الأوروبية، وهذا يشير إلى وجود مشروعات فى مجالات مثل النقل الجوى وآلات البناء والطاقة النووية وتطوير الرواسب المعدنية؛ بما فى ذلك تطوير قطاعى النفط والغاز وقطاع الأغذية وقطاع الأمن الرقمى والإسكان".

 


رئيس الوزراء الروسى

عقوبات روسيا

الاتحاد الاقتصادى الاوراسى

روسيا

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