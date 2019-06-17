رئيس السنغال يزور بلجيكا ويلقى محاضرة عن تجربته فى العدالة الاجتماعية

ذكر بيان رسمى أن الرئيس السنغالى ماكى سال غادر داكار يوم الاثنين فى زيارة تستغرق يومين لبروكسل، تلبية لدعوة من رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى، جان كلود يونكر، سيزور الرئيس بروكسل حيث سيحضر حفل افتتاح أيام التنمية الأوروبية الثالثة عشرة يوم الثلاثاء.

يعد جان كلود يونكر مروجًا لعقد اجتماع، فى نفس السياق، يحضره ماكى سال تحت شعار "مكافحة عدم المساواة فى إطار جدول أعمال الأمم المتحدة 2030".

وفى هذه المناسبة، سيلقى رئيس الدولة السنغالى خطابا حول مبادراته وبرامجه المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والإنصاف فى الأراضى، حسبما ذكر البيان.

وتعد المشاركة هى الثالثة لرئيس الدولة السنغالى بعد عامى 2012 و2017، كما يقول المصدر نفسه، وفق وكالة أنباء عموم أفريقيا.