رئيس أركان الكويت بحث مع قائد قوات الصومال المواضيع ذات الاهتمام المشترك

كتب محمد تهامى زكى

استقبل الفريق الركن محمد الخضر، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى، قائد القوات المسلحة الصومالية الشقيقة اللواء طاهر أدن علمى، ويرافقه سفير الصومال لدى الكويت عبدالله محمد أودوا، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

ووفقا لـ"الأنباء الكويتية"، رحب الخضر بالضيف الكريم والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى الكويت، متمنيا لهم طيب الإقامة خلال هذه الزيارة، والتى تعكس بدورها عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

بعد ذلك، عقد اجتماع تم من خلاله مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة منها بالجوانب العسكرية وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

حضر الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وعدد من كبار قادة الجيش من كلا الجانبين.