رئيسة وزراء بريطانيا قد تلتقى ببوتين فى قمة العشرين

رويترز

قالت صحيفة التايمز إن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى تبحث عقد اجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين الشهر الجارى فى اليابان فى محاولة لبدء تحسين العلاقات قبل أن يتسلم رئيس وزراء بريطانى جديد السلطة.

وتراجعت العلاقات مع روسيا إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بعد أن تعرض سيرجى سكريبال الكولونيل السابق بالمخابرات العسكرية الروسية وابنته يوليا إلى التسميم فى سالزبرى فى مارس عام 2018 بغاز نوفيتشوك للأعصاب.

وألقت ماى باللوم على روسيا التى نفت أى ضلوع لها فى الواقعة. واتفق حلفاء بريطانيا فى أوروبا والولايات المتحدة مع وجهة نظر ماى وأمروا بأكبر عملية طرد لدبلوماسيين روس منذ ذروة الحرب الباردة. وردت روسيا بطرد دبلوماسيين غربيين.

وقالت الصحيفة إن اجتماعا مع بوتين سيعقد فقط إذا كان هناك هدف من الاجتماع. وآخر مرة التقت فيها ماي ببوتين كانت في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في نوفمبر عندما تبادلا الحديث بشكل غير رسمي.