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رئاسة مركز الداخلة: آخر مهلة لسداد الدفعة الأولى لأراضى تقنين وضع اليد .. غداً

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:18 م
رئاسة مركز الداخلة: آخر مهلة لسداد الدفعة الأولى لأراضى تقنين وضع اليد .. غداً كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، أن غدًا الثلاثاء آخر مهلة للمتقاعسين فى دفع الدفعة الأولى من المبالغ المستحقة لتقنين وضع اليد، مضيفا أنه فى حال عدم السداد سيتم البدء فى الإزالة الفورية.

وقال إبراهيم، إن المحافظة أعطت أكثر من مهلة للمزارعين لسداد المستحقات المالية الخاصة بالتقنين والتى تشمل الـ25% من ثمن الأرض، لافتا أن هناك عددا كبيراً منهم لم يقم بالسداد حتى الآن وسيتم تنفيذ قرار الإزالة الفورية لهم دون إعطاء أى مهل أخرى.

وفى سياق آخر أكدت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، أنه جرى تنظيم قافلة طبية بالوحدة الصحية لقرية الكفاح بمركز الفرافرة، حيث تستمر القافلة لمدة يومين بالقرية بعدها سيتم تنظيم قافلة أخرى بمقار الوحدة الصحية لقرية أبو هريرة يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الجارى

وقالت مشرف، فى بيان صحفي، إن القوافل الطبية مجانية يتم تنظيمها من جانب المديرية وتتولى إدارة القوافل العلاجية الإشراف المباشر عليها، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية الشاملة للمرضى بالقرى والمناطق المحرومة المتباعدة بمراكز المحافظة، من خلال توافر كافة التخصصات الطبية بالقافلة أبرزها تخصصات الباطنة والرمد والعظام والأسنان، بالإضافة إلى توفير كميات.

وأشارت إلى أن القوافل الطبية مستمرة بالقرى والمدن بالإضافة إلى توفير تخصصات من مستشفيات جامعة أسيوط بشكل دورى لإجراء الكشف والعمليات الجراحية بهدف دعم المنظومة الطبية بالمحافظة وسد العجز فى التخصصات المختلفة.

 

 

 

 


الوادى الجديد

تقنين الأراضى بالداخله

سداد رسوم التقنين

قوافل طبية بالوادى الجديد

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