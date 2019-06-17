دخول لجان أكتوبر لتأدية امتحان الأحياء والديناميكا والفلسفة

بدأت منذ قليل، طالبات الثانوية العامة بلجان مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الرسمية للغات، بمدينة 6 أكتوبر، في الدخول إلي اللجان، وذلك لتأدية امتحانات مواد الأحياء والديناميكا لطلاب الشعبة العلمية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأجرت اللجنة عمليات تفتيش بالعصا الإلكترونية، للطالبات قبل السماح لهم بالدخول إلي المدرسة، وألزمتهم بترك كافة أغراضهم بجانب بوابة المدرسة، لعدم تعرضهم إلي أي مسائلة داخل اللجنة.