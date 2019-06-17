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دار الإفتاء: الموتى يشعرون بزيارة أقاربهم ويردون عليهم السلام.. فيديو

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:43 م
دار الإفتاء: الموتى يشعرون بزيارة أقاربهم ويردون عليهم السلام.. فيديو دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" على سؤال أحد المتابعين جاء نصه: "هل يشعر الميت بزيارة أقاربه".


وأجاب عن السؤال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث أكد أنه لا ينبغي للمسلم أن ينقطع عن زيارة المقابر، لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم :كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فذوروها، فإنها تذكر الآخرة".

وأضاف عثمان، إن زيارة القبور تذكر العبد بأنها آخر رحلة الإنسان إلى الله، والعبد لا ينبغي له أن ينقطع عن زيارة أبيه أو أمه، ولكن من آن لآخر يذهب للمقابر ويدعى لموتى المسلمين وأقاربه، قائلا: "وروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر بقبر أخيه فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام".

 

وتابع عثمان:"والإمام بن الجوزى تكلم عن مسألة زيارة القبور وذكر اثرا عن امرأة صالحة جاءت له فى المنام وقالت با بني لا تنقطع عن زيارتي فإني ابشر بمجيئك وانت على القنطرة".

 

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء بقوله:"فالإنسان لا ينبغي الانقطاع عن زيارة أقاربه وليعلم أنهم يحسون به ويسلم عليهم ويردون عليه السلام، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم".


هل يشعر الموتى بزيارتنا

زياره القبور

حكم زياره المقابر

دار الافتاء

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