سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 06:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

"خلى بالك".. الحبس عقوبة تبديد المنقولات الزوجية وفقاً للقانون

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:00 ص
"خلى بالك".. الحبس عقوبة تبديد المنقولات الزوجية وفقاً للقانون محكمة الأسرة _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضح وليد رمضان، المحامى بالنقض، والمتخصص فى قضايا الأسرة، أن قائمة المنقولات الزوجة تستخدم فى حال إيقاع الطلاق، ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها، وتغيير ما يتلف بها، وإن خالف ذلك يقع تحت طائلة قانون العقوبات، وتستطيع الزوجة أن تحرر ضده جنحة تبديد المنقولات الزوجية، والتى غالبًا ما يقضى فيها بحبس الزوج، سواء إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو منفصلين.

وأضاف رمضان، فى حديثه لـ"اليوم السابع":"أن قائمة المنقولات وفقا للقانون، هى ورقة يحررها أهل العروس، تثبت المنقولات الخاصة بالزوجة، ويوقع عليها الزوج، وذلك ضمانا لحق الزوجة فى المنقولات الموجودة فى منزل الزوجية".

وأكمل، إنه قد يتم الاتفاق على كتابة كافة المنقولات الموجودة، فى منزل الزوجية أو المنقولات المشتراة فقط من الزوجة أو ذويها، وفى بعض الأحيان يصر أهل الزوجة على وضع قيمة المشغولات الذهبية، وقد لا تذكر هذه المشغولات الذهبية، مؤكدا أن قائمة المنقولات تتساوى قانونيا مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، وهى المادة 391 من قانون العقوبات، فتكون بمثابة أن الشخص يكتب إقرارا بأنه تسلم هذه المنقولات ولكن على سبيل الأمانة.

وأضاف المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

وأشار، إلى أن المحكمة تقوم  بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.


محكمه الاسره

تبديد المنقولات الزوجيه

حقوق الزوجات الشرعيه

محكمة الاسرة

الطلاق

قضايا الاسرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية لـ"بيلا روسيا ورومانيا".. بسام راضى: برنامج عمل مكثف.. توقيع اتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة بالعاصمة "مينسك".. وكلمة للرئيس فى جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية

السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية لـ"بيلا روسيا ورومانيا".. بسام راضى: برنامج عمل مكثف.. توقيع اتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة بالعاصمة "مينسك".. وكلمة للرئيس فى جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية

حريق هائل يلتهم مخزنا للخمور بداخله 250 ألف لتر "كونياك" فى فرنسا

حريق هائل يلتهم مخزنا للخمور بداخله 250 ألف لتر "كونياك" فى فرنسا

فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى

فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى

الليبيون ينتفضون ضد التدخلات القطرية.. حقوقى يقدم أدلة جديدة على تعذيب ضباط قطريين ‏لأهالى مدينة تاورغاء.. وخبير ليبى: الدوحة السبب فيما يحدث ببلادنا.. وتكليف محامين لمخاطبة المجتمع المدنى بشأن إرهاب "تميم"

الليبيون ينتفضون ضد التدخلات القطرية.. حقوقى يقدم أدلة جديدة على تعذيب ضباط قطريين ‏لأهالى مدينة تاورغاء.. وخبير ليبى: الدوحة السبب فيما يحدث ببلادنا.. وتكليف محامين لمخاطبة المجتمع المدنى بشأن إرهاب "تميم"

المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة

المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة

فيديو.. قنوات قطر والإخوان تطعن فى الصحابة.. قناة ممولة من الدوحة تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بالجواسيس.. اتهامات تلاحق "تميم" بتشويه صورة الإسلام.. وخبراء: الجماعة تلجأ لها لصرف نظر شبابها عن فساد القيادات

فيديو.. قنوات قطر والإخوان تطعن فى الصحابة.. قناة ممولة من الدوحة تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بالجواسيس.. اتهامات تلاحق "تميم" بتشويه صورة الإسلام.. وخبراء: الجماعة تلجأ لها لصرف نظر شبابها عن فساد القيادات

اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق

اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق

مش أقل من كأس العالم.. مصر تنظم أمم أفريقيا بأحدث نظم التكنولوجيا.. ربط الاستادات بالألياف الضوئية وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالبطولة.. ومصدر بـ"الاتصالات": استعراض عملى لأحدث تكنولوجيا الاتصالات

مش أقل من كأس العالم.. مصر تنظم أمم أفريقيا بأحدث نظم التكنولوجيا.. ربط الاستادات بالألياف الضوئية وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالبطولة.. ومصدر بـ"الاتصالات": استعراض عملى لأحدث تكنولوجيا الاتصالات

بعد قرار إخلاء سبيلهما.. منى فاروق وشيما الحاج تغادران قسم أول مدينة نصر

بعد قرار إخلاء سبيلهما.. منى فاروق وشيما الحاج تغادران قسم أول مدينة نصر

بعد فضيحة متحدثة الخارجية القطرية مع "تيم سباستيان".. "لولوة الخاطر" تاريخ من الأكاذيب منذ المقاطعة العربية..زعمت وجود لقاء بين أطراف الأزمة وتم نفيه..ادعت أن قطر لم تدير ظهرها للخليج ونسيت دعم "الحمدين" لإيران

بعد فضيحة متحدثة الخارجية القطرية مع "تيم سباستيان".. "لولوة الخاطر" تاريخ من الأكاذيب منذ المقاطعة العربية..زعمت وجود لقاء بين أطراف الأزمة وتم نفيه..ادعت أن قطر لم تدير ظهرها للخليج ونسيت دعم "الحمدين" لإيران

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة