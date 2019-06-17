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خلال لقائه وليد المعلم.. نائب الرئيس الصينى يؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:48 م
خلال لقائه وليد المعلم.. نائب الرئيس الصينى يؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا نائب الرئيس الصينى وانج تشى شان
بكين (أ ش أ)

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أكد نائب الرئيس الصينى "وانج تشى شان" مجددا ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها.

وقال نائب الرئيس الصينى - خلال لقائه فى بكين اليوم الاثنين، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السورى "وليد المعلم" - إن الصين تولى أهمية لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سوريا فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجانبين دعم بعضهما البعض فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية فى المحافل الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.

من جانبه، قال وزير الخارجية السورى "وليد المعلم" إن بلاده ترغب فى تطوير علاقاتها مع الصين فى شتى المجالات للوصول بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

ووجه المعلم الشكر إلى الصين لدعمها السياسى فى المحافل الدولية والمساعدات الإنسانية التى قدمتها إلى الشعب السورى خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن سوريا تؤيد مبادرة الحزام والطريق التى أعلنها الرئيس الصينى، وأن دمشق ترغب فى التعاون مع الصين فى إطار هذه المبادرة وتعزيز دورها فيها، لافتا إلى حرص بلاده وتطلعها إلى مشاركة الصين فى برنامج إعادة إعمار سوريا.

 


الصين

سوريا

الشعب السورى

وزير الخارجيه السورى

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