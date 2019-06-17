"خد تذكرتك على كفوف الراحة".. خلى بالك من عقوبة محاولة دخول الاستاد بدونها

كتب محمد أبو عوض

نجحت شركة "تذكرتى" فى تقديم خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور مباريات أمم افريقيا 2019، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وهو الحدث الأكبر فى القارة السمراء، سواء من المصريين أو حتى الأشقاء الأفارقة والعرب والأجانب، مما أكد نجاح تطبيق "تذكرتى" فى أداء مهمته بكل سهولة ويسر لكافة المشاركين، كما يؤكد كفاءة العاملين على تقديم الخدمة وقدرتهم التنافسية فى هذا المجال الذى يضاهى العاملين بالشركات العالمية.

ويوضح"اليوم السابع" العقوبة القانونية فى حالة التهرب من شراء تذاكر المباريات.

ونص قانون الرياضة، على معاقبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى، دون أن يكون له الحق فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض".