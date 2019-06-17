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حمى غرب النيل فيروس ينتقل عن طريق لدغات الناموس..تعرف على الأعراض

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:30 م
حمى غرب النيل فيروس ينتقل عن طريق لدغات الناموس..تعرف على الأعراض الباعوض
كتبت هند عادل

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فيروس غرب النيل  من الأمراض التى تنتقل عن طريق البعوض وتكمن خطورته فى أن الأشخاص المصابون به لا تظهر عليهم أى علامات أو أعراض أو ظهورمشاكل بسيطة تتشابه مع أمراض أخرى كثيرة مثل الحمى والصداع الخفيف ويتحول المرض لدى بعض الأشخاص المصابين بفيروس غرب النيل إلى مرض يهدد الحياة، وفقا لما ذكره موقع" mayoclinic".

اعراض الإصابة بمرض غرب النيل

 

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علامات العدوى الطفيفة وأعراضها

الحمى

الصداع

آلام الجسم

قيء

إسهال

الإرهاق

الطفح الجلدي

علامات العدوى الخطيرة وأعراضها
 

في نسبة أقل من 1 % من الأشخاص المصابين ينجم عن الفيروس التهابات عصبية خطيرة بما في ذلك التهاب المخ والأغشية المحيطة به والحبل الشوكى "التهاب السحايا".

تتضمن علامات الالتهابات العصبية وأعراضها ما يلي:
 

حمى مرتفعة الحرارة

صداع شديد

تيبس الرقبة

التوهان

الغيبوبة

الارتعاش أو اهتزاز العضلات

شلل جزئيا أو ضعف العضلات

 


الباعوض

فيروس غرب النيل

حمى غرب النيل

اعراض حمى غرب النيل

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