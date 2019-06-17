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حملة قومية جديدة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع خلال أيام

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:00 م
حملة قومية جديدة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع خلال أيام تحصينات الحمى القلاعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى، بمحافظات الجمهوية، تجهيز حملة قومية جديدة  لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية الوادى المتصدع  والمقرر لها خلال الأيام  المقبلة.

 قالت الدكتورة  منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى تصريحات  لـ" اليوم السابع "،إنه  يتم حاليا تجهيز حملة جديدة لتحصين الماشية  ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع   تطلق  خلال الشهر الجارى بمحافظات الجمهورية، موضحة أنه تم  توفير اللقاحات وهناك  تنسيق كاملا  مع المحافظين وعدة وزرات  في الحملة  وعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة الى محافظة ، ومنع دخول  اى ماشية  الى الأسواق الا ببطاقة التسجيل والترقيم  والتحصين، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية للممتنعين عن التحصين.

وأضاف نائب وزير الزراعة ، أنه تم تجهيز  جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية فى  مشاركة الحملة القومية  لتحصين الماشية ، مناشدة جميع المربيين الاشتراك فى الحملة للوقاية من  الامراض الوبائية، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة  للممتنعين عن تقديم ماشيتهم للتحصين، وتتم حملة التحصين  من قرية إلى قرية  من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.

 

 


حملة تحصين الماشية

الحمى القلاعية

الوادى المتصدع

الثروة الحيوانية

الخدمات البيطرية

الامراض الوبائية

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