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حبس مستريح استولى على أموال مواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات بطنطا

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:13 م
حبس مستريح استولى على أموال مواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات بطنطا حبس - أرشيفية
الغربية_ عادل ضرة

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قرر أحمد يسرى، رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس مستريح طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمه الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بحجة توظيفها فى تجاره الأدوية مقابل أرباح شهرية.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبوفرد مأمور قسم ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بتجمع العشرات من أهالى قرية أخناوى التابعة لمركز طنطا بدائرة القسم، و قد تمكنوا من ضبط شاب بعد أن نصب عليهم وجمع مبالغ مالية وصلت لـ50 مليون جنيه، بحجة تشغيلها فى الأدوية.

وعلى الفور تمكنت المباحث الجنائية من ضبطه، وحرر محضر بالواقعه، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وبعرضه على النيابة امرت بحبسه 4 أيام على ذمه التحقيق.

 

 

 


مدير امن الغربيه

طنطا

مستريح طنطا

نصب

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