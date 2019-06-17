حبس مستريح استولى على أموال مواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات بطنطا

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبوفرد مأمور قسم ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بتجمع العشرات من أهالى قرية أخناوى التابعة لمركز طنطا بدائرة القسم، و قد تمكنوا من ضبط شاب بعد أن نصب عليهم وجمع مبالغ مالية وصلت لـ50 مليون جنيه، بحجة تشغيلها فى الأدوية.

وعلى الفور تمكنت المباحث الجنائية من ضبطه، وحرر محضر بالواقعه، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وبعرضه على النيابة امرت بحبسه 4 أيام على ذمه التحقيق.