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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالجيزة

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:11 م
حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالجيزة أسلحة نارية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية، بعدما تم ضبطه وبحوزته بندقيتين و13 خزينة، و200 طلقة بالعمرانية.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه فى 24 قضية، بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بالعمرانية.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء قيادته سيارة ملاكى، وبحوزته بندقيتان و13 خزينة و200 طلقة بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


اسلحة نارية

ذخيرة

العمرانية

بندقية آلية

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