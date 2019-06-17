حبس طالب ثانوية عامة 4 أيام لإنشائه جروب على الواتس آب لتغشيش الطلاب

سوهاج – عمرو خلف

قررت نيابة قسم ثان سوهاج، اليوم الاثنين، تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال، حبس طالب بالثانوية العامة يدعى "محمد.ع" 19 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإنشاء جروب على " الواتس آب " لتغشيش الطلاب، وإرسال أسئلة الامتحانات وأجوبتها لزملائه.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات، يفيد قيام الطالب المتهم بدائرة قسم ثان سوهاج بإنشاء جروب " واتس آب " مع 12 جروب آخرين خاص بإرسال أسئلة وأجوبة الامتحانات لزملائه وتغشيشهم مما يعد مخالفا للقانون، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.