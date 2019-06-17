حبس سائقين لاتهامهما بسرقة سيارة تابعة لأحد البنوك فى مصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة، حبس سائقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهم فى واقعة سرقة سيارة تابعة لأحد البنوك، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار عاطل اشترك معهم فى تنفيذ الجريمة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا بسرقة سيارة بالإكراه تابعة لأحد البنوك حال توقف قائدها بالطريق الدائرى، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقَين مقيمان بالقليوبية وعاطل مقيم بالشرقية سبق اتهامهم فى عدد من القضايا الجنائية.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائقين حال استقلالهما "ميكروباص" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافا بالتصرف فى السيارة بالبيع لدى عميلهم المقيم بالإسماعيلية، وباستهدافه تبين عدم تواجده، وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها، وجار ضبط المتهم الهارب والعميل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.