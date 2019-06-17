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حبس تشكيل عصابى لسرقته كابلات كهربائية من عقار فى المقطم

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:00 م
حبس تشكيل عصابى لسرقته كابلات كهربائية من عقار فى المقطم سرقة كابلات كهرباء - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كابلات كهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، أنه حال مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الهضبة الوسطى، لاحظ 3 أشخاص بينهم سائق مستقلين سيارة نقل قيادة الثالث، وبها 3 لفافات من الكابلات الكهربائية بإجمالي طول 30 مترًا، تم ايقافهم وبتفتيشهم تم ضبط فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، مطواة، وجوال بداخله مقص حديدي وزرادية و2 أجنة حديدية.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الكابلات الكهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع وحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وباستدعاء حارس العقار تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.


عقوبه السرقه بالاكراه

جرائم السرقة

نيابه المقطم

محكمه جنوب القاهره

سرقة كابلات

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