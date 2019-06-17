حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية والهواتف بأبو النمرس

كتب ــ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات البخارية فى أبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين الـ 4 وهم 3 عاطلين وسائق شكلوا عصابة تخصص نشاطها فى سرقة الدراجات البخارية، وسرقة الهواتف المحمولة بنظام الخطف.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن رصدت نشاط المتهمين، وبالتأكيد من صحة تورطهم فى نشاط غير مشروع، خرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وارتكابهم 7 جرائم بدائرة المركز ومركز شرطة البدرشين وأقسام العمرانية والجيزة والطالبية، وأرشدوا عن المسروقات وعدد 4 مركبات "توك توك"، دراجة نارية، عدد 2 هاتف محمول.