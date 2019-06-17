حالة الطقس اليوم الاثنين 17/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الاثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود اليوم الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون حول معدلاتها العامة الى اقل بقليل، ويسود طقس صيفي معتدل بوجه عام، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة مع احتمال هطول أمطار خفيفة محلية في شمال المملكة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة في المناطق الجبلية والسهول الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يبقى الجو صيفياً عادياً في المناطق الجبلية وحاراً في باقي المناطق في ساعات المساء والليل والفجر الباكر والحرارة تراوح مكانها .ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.