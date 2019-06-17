جولة سياحية بقلعة قايتباى ونادى الصيد لشباب "منحة ناصر للقيادة الأفريقية"

كتبت – هناء أبو العز

قام الشباب الأفريقى المشارك فى "منحة ناصر للقيادة الأفريقية" بجولة تفقدية داخل القاعدة البحرية برأس التين بمحافظة الإسكندرية، واستمعوا خلالها إلى شرح تفصيلي حول الجهود التي تبذلها القاعدة البحرية من أجل حماية الوطن .

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثامن من منحة" ناصر للقيادة الافريقية "التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة (مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو ٢٠١٩م، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي .

كما شملت فعاليات اليوم جولة سياحية بقلعة قايتباي للتعرف دورها التاريخى فى التصدى للعدوان وحماية أمن مصر ، حيث تفقد الشباب الافريقي الطابق الأول الذي يشغل مسجد القلعة، والطابق الثاني يحتوي على ممرات وقاعات وحجرات داخلية، كما يضم حجرة كبيرة تمثل مجلس السلطان قايتباي ، واختتمت فعاليات اليوم برحلة بحرية داخل نادي الصيد بالإسكندرية .