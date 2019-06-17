جواتيمالا : تقدم ساندرا توريس فى النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في جواتيمالا تقدم السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس، حيث حصلت حتى الآن على نسبة 24% من أصوات الناخبين، تلاها المرشح أليخاندرو جياماتي الذي حصل على 15%؛ وذلك بعد فرز الأصوات في أكثر من ثلثي مراكز الاقتراع.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الاثنين/ أنه من المتوقع أن تجري جولة ثانية لهذه الانتخابات التي يتنافس فيها 19 مرشحا لشغل منصب الرئيس في شهر أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن التصدي لقضايا البطالة والفساد، وارتفاع تكاليف المعيشة، تتصدر قائمة برامج المرشحين في هذه الانتخابات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه للفوز بشكل قاطع في الجولة الأولى من هذه الانتخابات لابد أن يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 % من مجموع أصوات الناخبين.

يشار إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين قد فروا - حسب الشبكة - من الفقر، وعنف العصابات هذا العام للبحث عن حياة جديدة أفضل في الولايات المتحدة الأمريكية.