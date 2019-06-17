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جامعة بنى سويف تشارك فى معرض التعليم العالى بنيجيريا 20 يونيو الجارى

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:10 م
جامعة بنى سويف تشارك فى معرض التعليم العالى بنيجيريا 20 يونيو الجارى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف : هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،مشاركة الجامعة فى معرض التعليم العالى بنيجيريا.
 
وأكد رئيس الجامعة فى بيان له،انتهاء كافة استعدادات إدارة الوافدين للمشاركة في معرض وملتقى التعليم العالي المقرر اقامته في دولة نيجيريا (أبوجا، كادونا، كانو) في الفترة من 20-26 يونيو الجارى.
 
ويتضمن الملقتى إعداد كتيب توضيحي وبروشور عن الجامعة باللغة الانجليزية، و"رول آب" بأسماء الكليات، و"ستاند" يحمل لوجو الجامعة وموقعها الإلكتروني، وقرص ضوئي مدمج يستعرض نبذة عن الجامعة وتشمل كليات الجامعة وتصنيفاتها، وصور المعامل وتجهيزاتها، ورعاية الطلاب الوافدين والأنشطة المختلفة للطلاب، ودليل الطلاب الدوليين، بالإضافة إلى فيلم قصير عن الجامعة.
 
 

محافظه بنى سويف

جامعة بنى سويف

محافظ بنى سويف

نيجيريا

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