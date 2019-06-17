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توقف حركة المرور فى مدينة 15 مايو بسبب حادث تصادم سيارتين

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:45 ص
توقف حركة المرور فى مدينة 15 مايو بسبب حادث تصادم سيارتين حادث تصادم-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين بمدخل النافورة بإحدى المجاورات بمدينة 15 مايو، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى 15 مايو بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
 
 
 

حادث مرورى ب 15 مايو

اوناش مرورية للحادث

زحام مرورى بالطريق

مدينة 15 مايو

حادث 15 مايو

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