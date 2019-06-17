توريد 378 ألف طن قمح لصوامع وشوّن 3 محافظات

المحافظات – محمد سليمان - عبد الله صلاح - وائل محمد

نجحت محافظات كفر الشيخ وأسوان وقنا فى توريد 378 ألف طن قمح للصوامع والشوّن من المزارعين.

ومن جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بانه تجرى المتابعه الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات مشيراً الى أنه حتى الان تم توريد 171 الف و 471 طن قمح لافتا الى ان المحافظة تستهدف استلام 190 الف طن قمح خلال موسم التوريد الجارى.

وذكر الهجان أنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من "التموين ، الزراعة ، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات" لإستلام القمح بالمواقع التخزينية،وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 670 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية موسم توريد القمح الجارى مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الإلتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم فى اسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح .

على جانب آخر، صرح عادل الهابط ،مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ،والمتحدث الرسمى للمديرية بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى فى 15الماضي، وحتى اليوم الاثنين ،134ألف و750 طن و56 كيلو حيث يتم الاستلام من خلال 23منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ

وأضاف الهابط ،أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين ،لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ ؛ وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفى أسوان وصلت كميات القمح الموردة إلى الصوامع والشون، حتى اليوم منذ بدء موسم الحصاد، إلى 72 ألف و366 طن.

وقال عاطف حسن، مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، إن الكميات التى تم توريدها شملت 5150 طن بصومعة أسوان و 950 طن بشونة كوم أمبو و 24 ألف و 250 طن بصومعة إدفو ، بجانب 42 ألف و 15 طن بصومعة المفالسة.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على ضرورة الإستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن لإستكمال إستلام الكميات الموردة من القمح ضمن موسم الحصاد للعام الحالى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية.