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تموين الجيزة يضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والدقيق المهرب

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:44 م
تموين الجيزة يضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والدقيق المهرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مباحث التموين بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية. 
 
وفى السياق تمكنت حملات مباحث التموين بالتنسيق مع مديريتى تموين الجيزة والطب البيطرى، من ضبط صاحب محل فسخانى بدون ترخيص وبلغ إجمالى المضبوطات 100 كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى كما جاء بتقرير لجنة الطب البيطرى ومفتش الأغذية المرافق للحملة وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.
 
كما تم ضبط قائد سيارة رقم 4998 د س وبلغ إجمالى المضبوطات 2 طن 300 كجم دقيق بلدى مدعم وتحرر المحضر رقم 7361/2019م جنح مركز شرطة العياط، كما تم ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير وبلغ إجمالى المضبوطات 10150 قطعه لعب أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7358/2019م جنح قسم شرطة إمبابة.
 
كما تم ضبط المدير المسئول عن شركة للاستيراد والتصدير وبلغ اجمالى المضبوطات 25100 قطعة سماعات كمبيوتر غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4401/2019م جنح مركز شرطة أطفيح .
 
وتم ضبط تاجر مواد غذائية وبلغ إجمالى المضبوطات 629 كجم ( زيت – طحينة ) مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11874/2019 م جنح قسم شرطة امبابة، وتم ضبط صاحب مصنع منتجات الألبان بدون ترخيص وبلغ اجمالى المضبوطات 1 طن 600 كجم جبنه قريش وموزريلا ولبن سائب غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8840/2019 م جنح مركز شرطة أبو النمرس.
 
وضبطت الحملات صاحب مخزن دقيق بدون ترخيص من الجهات المختصة وبلغ إجمالى المضبوطات 750كجم دقيق بلدى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 138/2019م جنح طوارئ مركز شرطة أطفيح .

 


مباحث التموين

تموين الجيزة

اغذية فاسدة

ضبط سلع غير صالحة

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