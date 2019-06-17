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تلوث الدم ممكن يسبب لك صدمة إنتانية قد تهدد حياتك

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:30 ص
تلوث الدم ممكن يسبب لك صدمة إنتانية قد تهدد حياتك الصدمة الانتانية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الصدمة الإنتانية من الحالات الخطيرة التى تهدد الحياة وتحدث عندما ينخفض ضغط الدم إلى مستوى منخفض بشكل خطير بعد الإصابة بتلوث الدم، وفقًا لما ذكر موقع NHS.

وانخفاض ضغط الدم نتيجة التلوث يقلل من كمية الدم والأكسجين التي تصل إلى أعضاء الجسم، وتوقفهم عن العمل بشكل صحيح.

يمكن أن تحدث الصدمة الإنتانية كمضاعفات للإنتان، وهي حالة خطيرة تحدث عندما يتسبب رد فعل الجسم للعدوى في إتلاف أنسجته وأعضائه.

الصدمة الانتانية 1
الصدمة الانتانية 

أعراض الصدمة الإنتانية

قد تظهر أعراض التسمم أولاً كما قد تتطور أعراض الصدمة الإنتانية إذا تركت الإنتان دون علاج، ويمكن أن تشمل هذه الأعراض:

-الدوار (الدوخة).

-تغيير في الحالة النفسية - مثل الارتباك والقلق.

-الإسهال.

-الشعور بالغثيان والقيء.

-ألم عضلي شديد.

-ضيق شديد في التنفس.

-إنتاج كمية أقل من البول- على سبيل المثال ، عدم التبول ليوم واحد.

-الجلد البارد والشاحب.

-فقدان الوعي.

الصدمة الانتانية
الصدمة الانتانية

اعراض الصدمة الانتانية

الصدمة الانتانية

تلوث الدم

مضاعفات الصدمة الانتانية

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