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خلال امتحانات الثانوية العامة..

تقديم الخدمة العلاجية لـ 311 طالبا فى خامس أيام امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:10 م
تقديم الخدمة العلاجية لـ 311 طالبا فى خامس أيام امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحى لمتابعة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة لـ 311 بلاغاً لحالات مرضية، خلال خامس، أيام امتحانات الثانوية العامة، بجميع محافظات الجمهورية.
 
وكانت أغلب الحالات كانت تعانى من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية و صداع فيما تراوحت باقى الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوى وكسور وتشنجات وهبوط فيى نسبة السكر بالدم.
 
وتم إسعاف 273حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 36 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج، حيث تم خروجهم جميعا بعد تحسن حالتهم الصحية،  فيما لاتزال حالتين بالمستشفيات تخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة ومن المنتظر خروجهما خلال الساعات القليلة القادمة.
 
 
جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتاً إلى التنسيق مع  مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلاً عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسباً لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.
 
 
 

 


الصحة

امتحانات الثانوية

التأمين الصحى

الرعاية الحرجة والعاجلة

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