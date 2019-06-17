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تقارير إعلامية: الرئيس الصينى يزور كوريا الشمالية يوم الخميس

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:47 م
تقارير إعلامية: الرئيس الصينى يزور كوريا الشمالية يوم الخميس الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز

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 قالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الاثنين إن الرئيس شي جين بينج سيزور كوريا الشمالية يوم الخميس ولمدة يومين.

والصين هى الحليف الكبير الوحيد لكوريا الشمالية وتأتي الزيارة وسط خلاف ممتد مع الولايات المتحدة بخصوص نزع السلاح النووى للشمال.

 

 

 


الصين

كوريا الشمالية

شى جين بينج

كيم جونج أون

أخبار العالم

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