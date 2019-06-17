تفاصيل مصرع مهندس على يد نجل برلمانية بأسيوط بسبب السرعة الزائدة

أسيوط –هيثم البدرى

لقى مهندس زراعي مصرعه أثناء مروره بالطريق العام أمام أحد المطاعم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بعد أن صدمته سيارة مسرعة لم يتمكن قائدها من السيطرة على سرعتها ، ولفظ انفاسه الأخيرة قبل الوصول الى المستشفي.

تلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد بوقوع حادث على الطريق السريع " أسيوط- سوهاج " بدائرة قسم شرطة أبوتيج، وبالانتقال تبين مصرع أحمد صلاح " مهندس زراعي بسبب سيارة ملاكي ذات لوحات سوداء ، وبادج برلماني، وبالفحص تبين أن السيارة مملوكة للنائبة سهير الحادي قائمة في حب مصر ذوي الإعاقة بدائرة مركز أبوتيج.

واتهم شهود العيان أحد الأطفال ويبلغ من العمر 15 عاما بأنه كان يقود السيارة وتعرف عليه من شاهد الحادث ، وبالتحري تبين أنه قائد السيارة ويدعى محمد أسامة 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوى وهو ابن النائبة المذكورة

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط أن مديرية الأمن وقسم شرطة أبوتيج تحفظوا على السيارة وهى ماركة النترا 2009 ، مشيرا إلى ضبط مرتكب الحادث.

ودلت التحريات التى قام بها ضباط قسم شركة أبوتيج أن مرتكب الواقعة هو " محمد أسامة " 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوى وأنه من كان يقود السيارة وأثناء قيادته للسيارة اختلت عجلة القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليها فصدم المهندس الزراعي متسببا فى مصرعه أثناء محاولة نقله وإسعافه.