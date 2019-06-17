تعيين دفعة جديدة بمسابقة عمال مساجد الأوقاف بالقاهرة

قررت وزارة الأوقاف، تعيين دفعة جديدة بمسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، بمديرية أوقاف القاهرة، بناء على ما قررته اللجنة المشرفة.

وطالبت المتقدمين للمسابقة بسرعة استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام الوزارة، لمراجعتها أولاً تمهيدًا لصدور القرار، خلال الفترة من الأحد 16 / 6 / 2019م إلى الخميس 4 / 7 / 2019م ، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل من يثبت حصوله على مؤهل متوسط أو عالٍ، وكذلك من لم يتقدم بأورقه خلال المدة المحددة، وعددهم 22، وهم :-