تعيين دفعة جديدة بمسابقة عمال مساجد الأوقاف بالقاهرة

قررت وزارة الأوقاف، تعيين دفعة جديدة بمسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، بمديرية أوقاف القاهرة، بناء على ما قررته اللجنة المشرفة.
وطالبت المتقدمين للمسابقة بسرعة استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام الوزارة، لمراجعتها أولاً تمهيدًا لصدور القرار، خلال الفترة من الأحد 16 / 6 / 2019م إلى الخميس 4 / 7 / 2019م ، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل من يثبت حصوله على مؤهل متوسط أو عالٍ، وكذلك من لم يتقدم بأورقه خلال المدة المحددة، وعددهم 22، وهم :-
|م
|الاسم
|المحافظة
|1.
|حماده محمد سيد احمد الجبالى
|القاهرة
|2.
|احمد سيد محمد غريب
|القاهرة
|3.
|حسام منصورحسن احمد
|القاهرة
|4.
|أحمد إبراهيم عبد الصادق الطباخ
|القاهرة
|5.
|طه حسين حسن علي
|القاهرة
|6.
|السيد مصطفى درويش احمد
|القاهرة
|7.
|السيد احمد السيد مكرم
|القاهرة
|8.
|عبدالفتاح عبدالعظيم عويس جادالله
|القاهرة
|9.
|أنور ثابت عبدالحليم ابو النجا
|القاهرة
|10.
|عبدالعاطى سعيد عبدالعاطى عبدالهادى
|القاهرة
|11.
|سامج زين زيان عبد الله
|القاهرة
|12.
|عيسى ربيع عيسى عيد
|القاهرة
|13.
|امين محمد محمد احمد جالوس
|القاهرة
|14.
|محمود رافت حسين محمود
|القاهرة
|15.
|شعبان سفينة سيد محمد
|القاهرة
|16.
|يوسف محمد السيد علي
|القاهرة
|17.
|محمد فوزي احمد محمد
|القاهرة
|18.
|رمضان بيومى عبد الكريم بيومى
|القاهرة
|19.
|إيهاب السعدي محمد غياتي
|القاهرة
|20.
|سامح حسنين راضي حسنين
|القاهرة
|21.
|ماجد فتحى محمد عطية
|القاهرة
|22.
|احمد عبد النبي سيد أحمد شحاته لبوب
|الغربية
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