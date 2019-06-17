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وتعريفهم بتسجيل الاختراعات..

"تعليم" سوهاج تعقد اليوم مؤتمرا مع الطلاب المخترعين لحل مشاكلهم

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:00 ص
"تعليم" سوهاج تعقد اليوم مؤتمرا مع الطلاب المخترعين لحل مشاكلهم الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم
سوهاج – عمرو خلف

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تعقد مديرية التربية والتعليم بسوهاج اليوم الاثنين مؤتمر مع الطلاب المخترعين  وعددهم 115 مخترع بحضورالدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم وماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والدكتور إبراهيم حمد الله حسن مسئول المخترعين بالمركز الاستكشافى للعلوم ووليد جلال مسئول البحث العلمى بالمركز الاستكشافى للعلوم  بسوهاج  والدكتور محمود جلال مدير فرع أكاديمية البحث العلمى بسوهاج .

يناقش المؤتمر المشاكل التى تواجه المخترعين والعمل على حلها ، كما سيتم تعريف الطلاب بأهمية التسجيل للاختراعات والحفاظ عليها من قبل ممثل أكاديمية البحث العلمى بسوهاج كما سيناقش أبضا  الاستعداد لتكريم  الطلاب والحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية فى مسابقات البحث العلمى من قبل الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج وكذلك مناقشة التعاون مع جامعة سوهاج  والأكاديمية للرقى بالأبحاث العلمية للطلاب .

 

 


سوهاج

الطلاب المخترعين

التربية والتعليم

البحث العلمى

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