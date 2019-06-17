تعرف لماذا الدهون المهدرجة سيئة لصحتك

كتبت إيناس البنا

تتسبب الدهون المهدرجة فى ارتفاع مستويات الكولسترول، ما يساهم في ارتفاع البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الكولسترول "الضار"، الأمر الذي يؤدي إلى خفض البروتين الدهني عالي الكثافة، أو الكولسترول "الجيد" فى الجسم.

وفقًا لموقع "WebMD" ترتبط مستويات الكولسترول المرتفعة ارتباطًا مباشرًا بانسداد الشرايين، وهي العلامة الرئيسية لمرض القلب، حيث يزيد مرض القلب من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو السكتة الدماغية.

وأوضحت دراسة حسب تقرير الموقع أن تناول النساء معظم الدهون غير المشبعة أكثر عرضة بنسبة 50 % للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل عدد ممكن.



دهون غير مشبعة

ووفقًا للباحثين في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد ، فإن التخلص من حمية الدهون غير المشبعة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 40 %، ويتم إنتاج الدهون المهدرجة بإضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة لجعلها صلبة.

تزيد الدهون غير المشبعة من مدة الصلاحية للأطعمة المصنعة وتظهر في العديد من السلع المخبوزة التجارية، مثل البسكويت والخبز والأطعمة المقلية مثل الكعك والفشار بالميكروويف، حتى الآن لم يتم تحديد مستوى آمن أو موصى به من الدهون غير المشبعة لذلك ينصح الناس بالحد من تناولها بقدر كبير.