تعرف على قصة متحف قسم الأثار بأداب طنطا فى سطور

الغربية – مصطفى عادل

افتتحت جامعة طنطا متحف الأثار التعليمي بكلية الأداب، والذي يضم نماذج لقطع أثرية تحكي تاريخ مصر منذ عصر ماقبل التاريخ وحتى عصر أسرة محمد علي، ويضم 200نموذج لقطع اثرية.

وينشر" اليوم السابع" فى سطور معلومات عن المتحف..

1- افتتحه رئيس جامعة طنطا الشهر الماضي فى حضور المستشار الثقافى لسفارة الصين بالقاهرة

2- يضم 200 نموذج لقطع أثرية بداية من عصر الملك مينا موحد القطرين وحتى عصر اسرة محمد علي

3- يحكى المتحف تاريخ مصر منذ أقدم العصور مرورا بعصر الحضارة الفرعونية والحضارة الرومانية والحضارة القبطية والحضارة الإسلامية وحتى عهد أسرة محمد على

4- يهدف المتحف تعليم طلاب الكلية وتدريبهم على كيفية العرض والشرح واكتساب الخبرة فى عملية العرض المتحفي

5- تنظيم رحلات مدرسية لطلبة المدارس لتعريفهم بتاريخ مصر وحضاراتها

6- من أبرز المعروضات به حجر رشيد وتماثيل للملوك خفرع والكاتب المصري القديم وتمثال للمعبودة إيزيس، وتمثال الإله إوزير فى عهد الملك امنمحات فى الدولة الوسطي، وماكيت لكبير الأطباء فى الدولة المصرية، وتمثال للملك تحتمس الثالث من اعظم ملوك مصر ورأس من الحجر الرملي للملك توت عنخ امون وتمثال للإله حورس، وأيضا تماثيل لأشهر أطباء الحضارة الرومانية، والملكة إيزيس فى عهد الحضارة الرومانية، ورأس تمثال للإسكندر الأكبر، ولوحات للسيدة العذراء والحضارة القبطية، وجدريات ولوحات وادوات ونقوش من الحضارة الاسلامية.

متحف الاثار التعليمى

متحف الأثار التعليمي بجامعة طنطا

جانب من محتويات المتحف