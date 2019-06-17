تعرف على رد لجنة الفتوى على حكم زيارة المرأة للمقابر وهى حائض

كتب لؤى على

ما حكم زيارة المرأة للمقابر وهى حائض؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

الحائض لا يختلف حكمها عن غيرها فى شأن زيارة القبور، فقد ذهب الجمهور إلى أنها جائزة.

واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة". رواه أحمد، ويستدل على جواز الزيارة بما فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضى الله عنها: أن جبريل قال له: أن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضى الله عنها: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.

ويدل له كذلك إقراره صلى الله عليه وسلم للمرأة التى مر بها تبكى عند قبر، كما فى البخارى من حديث أنس رضى الله عنه قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكى عند قبر، فقال: اتقى الله واصبري. قال ابن حجر فى الفتح محتجًّا بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر.