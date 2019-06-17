تعرف على الإسعافات الأولية للحروق الكميائية × 4 معلومات

يتعرض الكبار والصغار إلى بعض المواد الكميائية التى تسبب لهم حروق مؤلمه تتطلب عناية خاصة فى التعامل معها .
"اليوم السابع" يستعرض الإسعافات الأولية للحروق الكميائية.
1- البعد عن المصدر الكيميائى الذى يسبب الحرق.
2- يستخدم الماء الجارى البارد بكميات كبيرة على الحرق حتى وصول المساعدة الطبية.
3- خلع الملابس الملوثة إن أمكن.
4- إذا تعرضت العين للحرق الكيميائى، تغسل بماء دافئ من ناحية الأنف لخروج المادة الكيميائية بعيداً عن الوجه لمدة 20 دقيقة حتى وصول العناية الطبية.
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