تعرف على الإسعافات الأولية للحروق الكميائية × 4 معلومات

كتب وليد عبد السلام

يتعرض الكبار والصغار إلى بعض المواد الكميائية التى تسبب لهم حروق مؤلمه تتطلب عناية خاصة فى التعامل معها .

"اليوم السابع" يستعرض الإسعافات الأولية للحروق الكميائية.

1- البعد عن المصدر الكيميائى الذى يسبب الحرق.

2- يستخدم الماء الجارى البارد بكميات كبيرة على الحرق حتى وصول المساعدة الطبية.

3- خلع الملابس الملوثة إن أمكن.

4- إذا تعرضت العين للحرق الكيميائى، تغسل بماء دافئ من ناحية الأنف لخروج المادة الكيميائية بعيداً عن الوجه لمدة 20 دقيقة حتى وصول العناية الطبية.