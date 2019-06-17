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تعرف على إجراءات محافظة أسيوط لضبط الأسعار ومنع تهريب المواد البترولية فى 8 نقاط

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:34 م
تعرف على إجراءات محافظة أسيوط لضبط الأسعار ومنع تهريب المواد البترولية فى 8 نقاط محطة وقود - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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شددت محافظة أسيوط على تكثيف حملات الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف قرى ومراكز المحافظة لمنع أى تلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المقررة ومحاربة تهريب المواد البترولية المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه  واليوم السابع يقدم إجراءات المحافظة فى 9 نقاط

1-             شن عدة حملات مكبرة على قرى ،ومراكز المحافظة للمرور على معظم محطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز.

2-             التنسيق مع مباحث التموين ومسئولى الإدارات التموينية للتأكد من كميات المواد البترولية المنصرفة يوميا

3-             تحرير محاضر للمخالفين  لأحكام المرسوم بقانون 163لسنة 1950 ومنها حجب  كميات  من المواد البترولية والإمتناع عن بيعها للجمهور بقصد التلاعب بالأسعار والتربح

4-             اتخاذ اجراءات حازمة لضبط الاسواق ومنع التلاعب  بالأسعار او الاتجار بالمواد البترولية المدعمة فى السوق السوداء .

5-             التأكد من عدم وجود أى كميات اخرى بالخزانات الخاصة بمحطات البنزين غير المنصرفة يوميا له

6-              التحفظ على أى كميات زيادة عن المقررة رسميا موجودة من سولار وبنزين يتم العثور عليها داخل الخزانات الخاصة بمحطات البنزين.

7-             التحرك السريع من قبل مباحث التموين ومديرية التموين لأى بلاغ ضد تجار السوق السوداء وأصحاب المستودعات الذين يبيعون للجمهور بسعر أعلى من الأسعار المقررة

8-             تغليظ العقوبات على المخالفين والمتلاعبين فى الكميات والإسعار لحد إغلاق المنشأة نهائيا .

 

 


تموين اسيوط

تجار السوق السوداء

محطات بنزين

محافظ أسيوط

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