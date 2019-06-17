تعرف على آليات عمل صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة × 15 معلومة

كتب مدحت وهبة

بدأ مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الاشخاص ذوى الإعاقة "عطاء" وضع آليات العمل للصندوق ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول آليات عمل صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة فى نقاط محددة .

1- الهدف من إنشاء الصندوق هو تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التى تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية.

2- سيقدم الصندوق الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التى تخدم ذوى الإعاقة.

3- تمويل المؤسسات والجهات التعليمية على اختلاف مراحلها ومستوياتها ومراكز التدريب بكل ما يتعلق بالكتب أو الدوريات، أو الآلات أو الاجهزة أو غيرها من التجهيزات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية لذوى الإعاقة.

4-دعم برامج التدريب التحويلى لراغبى العمل من ذوى الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل

5-تقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوى الإعاقة.

6-المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل دور لاقامة أو رعاية ذوى الإعاقة.

7- يهدف الصندوق أيضا لتمويل و تقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم

8- المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوى الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادى رياضية لذوى الإعاقة.

9-المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية لذوى الإعاقة

10- تمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة.

11- تمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية لذوى الإعاقة

12-الموافقة على التعاقد مع بنك مصر والبنك الأهلى وبنك قناة السويس كمتلقى الإكتتاب والشراء والإسترداد لوثائق الصندوق

13 -سيتم طرح الوثائق فى الاكتتاب خلال الأسابيع القادمة فى الصندوق بقيمة 10 جنيهات للوثيقة

14 -يبلغ رأس المال المبدئى للصندوق 200 مليون جنيه