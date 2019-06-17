تركيب شاشات عرض بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية استعداداً لكأس الأمم الأفريقية

كتبت أسماء نصار

انتهت إدارة رى قناطر الدلتا، من تركيب شاشات عرض على المسرح الرومانى بحديقه عفلة ووضع كراسى وترابيزات على الممشى بالحديقة، وذلك فى إطار الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو القادم.

وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها فى حدائق القناطر، يصل عمرها إلى 200 عاماً "شجرة فيكس فيكتوريا" و"التين البنغالى" .

وكان المهندس محمد الصادق مدير عام رى قناطر الدلتا قد أكد أن أسعار الحدائق فى القناطر الخيرية تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات، وبالنسبة لحديقة "عفلة" فقد تم رفع سعرها إلى 20 جنيه بعد التطوير، مشيراً إلى أنه يتم مراعاة الأسر بمعنى أن لو هناك أسرة عدد أفرادها كبير يتم أخذ قيمة تذاكر لـ 3 أفراد، بالإضافة إلى أن الأطفال لا يتم تحصيل قيمة تذاكر لهم.

الجدير بالذكر أن وزارة الرى انتهت من عملية تطوير حديقة "عفلة" التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة، وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.