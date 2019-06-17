ترحيل 18 إفريقيًا لبلادهم بعد محاولة الإقامة غير الشرعية

كتب هانى عثمان

رحلت السلطات بمطار القاهرة الدولى، 18 مهاجرًا إفريقيًا، إلى بلادهم بعد القبض عليهم لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد، وذلك بعد إخطار سفارات بلادهم بالقاهرة.

وقال مصدر إن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من القاهرة والإسكندرية ومطروح والقليوبية، وضمت القائمة مرحلين من عدة جنسيات إفريقية، بعد القبض عليهم ومحاولة بعضهم التسلل إلى دول الجوار.

وأوضح المصدر أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلادهم بعد الكشف الجنائى عليهم، وإخطار سفارات بلادهم بالقاهرة.