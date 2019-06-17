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تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الخدمات

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:13 م
تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الخدمات البحرين- ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.77 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 10.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.1 مليون دينار  بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 10.88% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 5.88%، عقارات السيف بنسبة 2.43%، زين البحرين بنسبة 2.41%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.95% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.16%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.01% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.98%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.05%.
 
 

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