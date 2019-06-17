تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب ــ هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.85% خاسرة عدد 89.55 نقطة، لتغلق عند مستوى 10390.08 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 30.9 مليون سهم بقيمة 516.6 مليون ريال قطرى عبر 7355 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 35 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.37%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.18%.