سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 02:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:19 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر ـ أرشيفية
كتب ــ هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.85% خاسرة عدد 89.55 نقطة، لتغلق عند مستوى 10390.08 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 30.9 مليون سهم بقيمة 516.6 مليون ريال قطرى عبر 7355 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 35 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.37%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.18%.
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"البنوك والاستثمار والخدمات" تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:01 ص

أسهم الاستثمار والخدمات تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء

الأحد، 16 يونيو 2019 01:27 م

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات وسط صعود قطاعات البنوك والخدمات

الأحد، 16 يونيو 2019 10:00 ص

فتح تدعو الفلسطينيين للتعبئة ضد مؤتمر البحرين

السبت، 15 يونيو 2019 03:27 ص

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك

الخميس، 13 يونيو 2019 01:55 م

البحرين تعلن نمو الاقتصاد 2.73% على أساس سنوي في الربع الأول

الخميس، 13 يونيو 2019 01:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة