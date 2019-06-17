سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 10:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تداول أجزاء من أسئلة الفلسفة للثانوية العامة بعد مرور ساعة من بدء الامتحان

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:01 ص
تداول أجزاء من أسئلة الفلسفة للثانوية العامة بعد مرور ساعة من بدء الامتحان امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب ــ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة بعد مرور قرابة ساعة من بدء لجنة الامتحانات. 
 
وظهرت أسئلة امتحان الفلسفة وعلى كراسة البوكليت الكود الخاص بالامتحان، وهو ما يسهل الوصول إلى الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من الأسئلة.
 
وقالت مصادر مسئولة، إنه جار تتبع الاسئلة المنشورة لمعرفة مصدرها وتحديد هوية الطالب المسئول عن تصويرها.
 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء 2019

امتحان مادة الفلسفة 2019

امتحان مادة الديناميكا 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صفحات الغش تنشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة 2019

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:47 ص

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:40 ص

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الأحياء والديناميكا والفلسفة

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:27 ص

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الأحياء والديناميكا والفلسفة

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:00 ص

دخول طلاب الثانوية العامة اللجان لأداء اختبارات الأحياء والديناميكا والفلسفة

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة

الصين تكتشف آثار أقدام لحفرية ديناصور تعود إلى 100 مليون عام

الصين تكتشف آثار أقدام لحفرية ديناصور تعود إلى 100 مليون عام

الرئيس السيسي يغادر مطار القاهرة متوجها إلى بيلاروسيا

الرئيس السيسي يغادر مطار القاهرة متوجها إلى بيلاروسيا

تشيلى تواجه اليابان فى ختام الجولة الأولى بكوبا أمريكا

تشيلى تواجه اليابان فى ختام الجولة الأولى بكوبا أمريكا

فيديو وصور .. كيف ستقلع وتهبط طائرات أوبر لنقل الركاب؟ الشركة تكشف

فيديو وصور .. كيف ستقلع وتهبط طائرات أوبر لنقل الركاب؟ الشركة تكشف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة