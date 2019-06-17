تحصين وتطعيم 51449 رأس ماشية وتأمين البتلو برأس مال 18 مليون جنيه بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

أعلن الدكتور حامد الأقنص، وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، أن المديرية بكافة الإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، قامت خلال شهر مايو الماضى 2019 بتحصين وتطعيم 51449 رأس من الحيوانات والماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وجدرى الماشية وجدرى الأغنام وحمى الوادى المتصدع، ومرض التسمم الدموى ومرض طاعون المجترات الصغيرة وذلك بمعرفة إدارة الأمراض الوبائية والمعدية.

وأضاف وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، أنه تم أخذ إجراءات التحفظ والتحصين لـ 146346 طائر وارد الخارج، بالإضافة إلى حملات مكافحة الكلاب الضالة ومقاومة 1201 من كلاب الشوارع طبقًا لمعايير الرفق بالحيوان وترخيص وتحصين 16 من الكلاب المملوكة للمواطنين.

وأشار "الأقنص" إلى أنه تم التأمين على 524 حيوان ومتابعة مشروع البتلو لعدد 103 مواطن بإجمالى 1340 رأس باجمالى 18 مليون و964 ألف جنيهًا.