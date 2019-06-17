تحرير 63 محضر إشغال طريق و 58 إزالة فورية فى حملة مكبرة بمنوف

المنوفية _محمد فتحى

شن قسم شرطة منوف بمديرية أمن مديرية المنوفية، بالاشتراك مع مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بمدينة منوف بقيادة المهندس رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس سامى سرور نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، وشملت الحملة الشوارع الرئيسية بالمدينة، ومنها الشارع الجديد وشارع المحطة .

وأسفرت الحملة عن تحرير 63 محضر إشغال طريق 58 إزالة فورية و45 حالة ضبط .

وأكد رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات لضبط الشارع وتشير حركة المرور.