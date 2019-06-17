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تحرير 63 محضر إشغال طريق و 58 إزالة فورية فى حملة مكبرة بمنوف

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:42 م
تحرير 63 محضر إشغال طريق و 58 إزالة فورية فى حملة مكبرة بمنوف جانب من الحملة
المنوفية _محمد فتحى

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شن قسم شرطة منوف بمديرية أمن مديرية المنوفية، بالاشتراك مع مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بمدينة منوف بقيادة المهندس رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس سامى سرور نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، وشملت الحملة الشوارع الرئيسية بالمدينة، ومنها الشارع الجديد وشارع المحطة .

وأسفرت الحملة عن تحرير 63 محضر إشغال طريق 58 إزالة فورية و45 حالة ضبط .

وأكد رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات لضبط الشارع وتشير حركة المرور.

 


محافظه المنوفيه

مدينه منوف

حمله مكبره

مجلس المدينه

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