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تحرير 345 محضر تموين وضبط 25 طن سلع غير صالحه للاستهلاك بالغربية

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:38 م
تحرير 345 محضر تموين وضبط 25 طن سلع غير صالحه للاستهلاك بالغربية حملة تموينية- أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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قامت مديرية التموين بمحافظة الغربية،بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري، بالمرور على الأسواق وضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأسفرت الحملات عن تحرير 345 محضر وبلغ وزن المضبوطات 25 طن.
 
كما تم تحرير 27 محضر، شمل بيع دقيق مدعم وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، ونقص وزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص والتصرف فى جزء من الحصة، كما تم تحرير 299 محضر فى مجال الأسواق والمواد التموينية، تنوعت بين ضبط سلع غذائية وغير غذائية مغشوشة وغير صالحة للإستخدام، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي.
 
وتحرير 9 محاضر مواد بترولية، تمثلت فى بيع مواد بترولية وإسطوانات بوتاجاز مدعمة، كما تم تحرير 10 محاضر بيع ألعاب نارية وبيع أكياس سوداء، كما قامت الحملة بتحرير 7 محاضر بإجمالى مضبوطات 24 كجم لحوم جاموسى وبقرى تم ذبحها خارج المجازر.
 
كما تم المرور، على 130 منشأه، وتحرير  140 محضر بإجمالي مضبوطات 206 كجم شملت 25 كيس سجق، و160 عبوة كاستر، و3 براميل طحينة بيضاء وزن البرميل 50 كيلو جرام لعدم مطابقتهم للمواصفات وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات.
 
وشدد محافظ الغربية، على إتخاذ إجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه في الإضرار بصحة المواطنين، وأكد على تكثيف الحملات وضبط المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين من تناول أغذية منتهية الصلاحية أو ملوثة وكذا ضبط الأسعار ومنع إحتكار السلع.
 
 

محافظ الغربيه

مديرية التموين بالغربيه

سلع غذائية فاسده

حمله تموينيه

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