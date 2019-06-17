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تحذيرات من استخدام "الليفة" لتنظيف الوجه.. اعرف الأسباب

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:58 م
تحذيرات من استخدام "الليفة" لتنظيف الوجه.. اعرف الأسباب خطورة استخدام الليف على البشرة
كتبت إيناس البنا

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الاستحمام يخلص الجسم من الجراثيم على مستوى السطح والبكتيريا، ومع ذلك يوصى بـ"الليف" معظم أطباء الأمراض الجلدية .

فقد لا تعرف أن الليف ليست الخيار الأفضل للبشرة لأنها تضر الجلد، فقط استخدم أصابعك بلطف لفرك وجهك وغسله برفق، لأن الإفراط في الغسل يؤدي إلى تآكل جلد الدهون الطبيعية التي تعد جزءًا مهمًا من حاجز الحماية الخاص بالبشرة.

اللوف والبكتيريا

نظرا لاستخدام الليف على مناطق غير نظيفة من الجسم فقد تكون محملة بالكثير من البكتيريا خاصة داخل الزوايا، وبالتالى لا ينصح الأطباء باستخدامها على الوجه لاحتمال حدوث إصابات خطيرة، خاصة في المرضى الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة بسبب المرض أو الدواء.

اللليف واثاره على البشرة
اللليف واثاره على البشرة

 

ما يجب عليك فعله إذا كنت تصر على استخدام الليف
 

هناك بعض الحالات التي قد يكون من المنطقي فيها استخدام الليف على الجسم، و يوصي الأطباء أحيانًا باستخدام اللوف للمرضى الذين يعانون من أمراض جلدية تؤدي إلى تراكم الخلايا، مثل الصدفية.

إذا كنت تستخدم واحداً ، فاتخذ بعض الاحتياطات:

  • تجنب الإفراط في التنظيف والحد من استخدام الليف لمرة واحدة أو مرتين في الأسبوع .
  • رفع اللوف فى مكان جيد وتركه يجف تماما.
  • نقعها في الخل أو التبييض المخفف للتقليل من نمو الكائنات الحية الدقيقة أيضًا.

 


الأمراض الجلدية

الصدفية

اللوف

البكتيريا

الكائنات الحية الدقيقة

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